لقي شخصان مصرعهما إثر إصابتهما بحالة اختناق نتيجة تسرب غاز بشقة سكنية بمنطقة الكنيسة، وأخطر اللواء هشام العراقي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بالواقعة

وكان قسم شرطة الجيزة تلقى بلاغا بوفاة شخصين إثر إصابتهما بحالة اختناق بعقار سكني.بالانتقال والفحص، تبين وفاة عامل بشركة بريد وزوجته إثر تعرضهما لحالة اختناق حال استغراقهما بالنوم نتيجة حدوث تسرب غاز من أسطوانة الغاز الموجودة بالمنزل، ولا توجد شبهة جنائية وراء الحادث.تحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.