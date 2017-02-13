تحركت قوة أمنية من قسم شرطة كفر سعد بدمياط، لضبط إبراهيم أحمد سراج، أحد أهالي مركز كفر سعد، والذي اعتدى على كهربائي يدعى «أيمن

م»، وولده «محمد» (15 عامًا)، وإصاباتهما بإصابات بالغة في مناطق متفرقة من أجسادهما، حيث بلغت الغرز الطبية التي تلقهاه الطفل 210 غرزة.وقال أحد الأهالي، إن الاشتباك بين الشابين المعتدي والمعتدى عليه بدأ بسبب خلاف على لعب مباراة تنس طاولة، قام خلالها الجاني بالاعتداء على المجني عليه، وعندما تدخل والده قام بالاعتداء عليه وفرر بعدها.