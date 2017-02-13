-
رياضة
- السعيد يصعب مهمة الأهلي أمام الإسماعيلي
- عودة الدوري- تعرف على أهم مباريات اليوم ومواعيدها والقنوات الناقلة
- مرتضى منصور يلوم لاعبي الأهلي بسبب ميداليات السوبر
- الأهلي يلتقي سموحة بدوري سيدات السلة.. اليوم
- «كوبر» يطالب بانطلاق الدوري بالموسم المقبل منتصف أغسطس
- الزمالك يلتقي النصر في دوري «سيدات الطائرة»
- أحمد مرتضى.. الجندي المجهول في فوز الزمالك بالسوبر
- الزمالك يحذر لاعبيه من الظهور مع مدحت شلبي
- مجلس «اليد» يجتمع لمناقشة تقرير المونديال
- مرتضى منصور يتفوق على محمود طاهر «تقرير»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط 6 هاربين من الإعدام و721 قضية مخدرات في حملات بقطاع شمال القاهرة
واصل اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، اليوم الإثنين، تفقد معرض مضبوطات قطاع شمال العاصمة
واستمع إلى شرح العميد أحمد خيرى رئيس القطاع الشمال عن الحملات والجهود المبذولة مؤخرًا لأحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها. وأكد العميد خيرى نجاح قوات الأمن في ضبط 41 هاربا من حكم المؤبد و6 إعدام، و16 ألفا و595 حكم حبس جزئى، و12 ألفا و976 حكم غرامات، و9 آلاف حكم مخالفات، وتحصيل 1.5 مليون جنيه، و97 هاربا من 1404 أحكام متنوعة، وتنفيذ 10 أحكام قضائية اقتصادية بإجمالي مبالغ مالية بلغت 7.9 ملايين جنيه، وكذلك ضبط 73 قضية تموينية و721 قضية مخدرات.يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وفى إطار مبادرة (الانضباط أسلوب حياة) التي تتبناها أجهزة الوزارة في كافة المجالات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين والذي من أهم ركائزه تحقيق أمن واستقرار المواطن وضبط التشكيلات العصابية والمحكوم عليهم الهاربين من أحكام جنائية واجبة النفاذ الصادرة بحقهم والذين قد يمثلون تهديدًا لأمن وسلامة المواطن خلال حياته اليومية بالإضافة أيضًا لجهود ضبط ومراقبة الأسواق ووصول السلع للمواطنين.وبناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وفي إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا لتحقيق أمن واستقرار المواطن فقد تم القيام بحملات مكثفة خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية كبيرة.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)