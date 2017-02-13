واستمع إلى شرح العميد أحمد خيرى رئيس القطاع الشمال عن الحملات والجهود المبذولة مؤخرًا لأحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها. وأكد العميد خيرى نجاح قوات الأمن في ضبط 41 هاربا من حكم المؤبد و6 إعدام، و16 ألفا و595 حكم حبس جزئى، و12 ألفا و976 حكم غرامات، و9 آلاف حكم مخالفات، وتحصيل 1.5 مليون جنيه، و97 هاربا من 1404 أحكام متنوعة، وتنفيذ 10 أحكام قضائية اقتصادية بإجمالي مبالغ مالية بلغت 7.9 ملايين جنيه، وكذلك ضبط 73 قضية تموينية و721 قضية مخدرات.يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية وفى إطار مبادرة (الانضباط أسلوب حياة) التي تتبناها أجهزة الوزارة في كافة المجالات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين والذي من أهم ركائزه تحقيق أمن واستقرار المواطن وضبط التشكيلات العصابية والمحكوم عليهم الهاربين من أحكام جنائية واجبة النفاذ الصادرة بحقهم والذين قد يمثلون تهديدًا لأمن وسلامة المواطن خلال حياته اليومية بالإضافة أيضًا لجهود ضبط ومراقبة الأسواق ووصول السلع للمواطنين.وبناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة وفي إطار خطة الإدارة العامة لمباحث القاهرة بإشراف اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بمكافحة الجريمة بشتى صورها منعًا وكشفًا لتحقيق أمن واستقرار المواطن فقد تم القيام بحملات مكثفة خلال الفترة الماضية أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية كبيرة.