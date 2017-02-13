وشملت تلك الحملة جميع المجالات، وتمكنت من ضبط 7660 مخالفة تنوعت ما بين 4917 مخالفة مرورية، وذلك في مجال المرور، وفي مجال المرافق تم ضبط 2615 مخالفة، وفي مجال التموين تم ضبط 128 قضية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.