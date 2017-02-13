-
رياضة
- الإسماعيلي يخوض اليوم مرانه الرئيسي استعدادا للأهلي
- 20 لاعبا في قائمة طنطا استعدادا للمقاصة بالدوري
- الأسيوطي يتصدر والتليفونات وسوهاج يفوزان بمجموعة الصعيد.. تقرير
- مانشستر سيتي في مهمة سهلة أمام بورنموث بالدوري الإنجليزي
- طنطا في مواجهة صعبة اليوم أمام المقاصة
- التشيك تتأهل بسهولة لقبل نهائي كأس الاتحاد رغم غياب كفيتوفا
- جنش: أتمنى انتقال عماد متعب إلى الزمالك
- الأهلي يطمئن على «حجازي وفتحي» قبل موقعة الإسماعيلي
- البلدية يواصل الصدارة والرجاء والحرس يفوزان بمجموعة بحري "تقرير"
- النصر يتصدر والترسانة يسقط في فخ التعادل بمجموعة القاهرة.. تقرير
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
«النقض» تنظر اليوم طعن سيدة المطار على حكم حبسها
تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، أولى جلسات الطعن المقدم من «ياسمين محي الدين النرش» المعروفة إعلاميًا بـ|سيدة المطار| على الأحكام الصادرة ضدها بسجنها 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه؛ لاتهامها بحيازة مخدر ومقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي
وكشفت مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وخطأ في تطبيق القانون، وإخلال بحق الدفاع، وخطأ في الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود.كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بالسجن 4 سنوات على سيدة الأعمال ياسمين النرش المعروفة إعلاميًا بـ|سيدة المطار| لإدانتها بالتعدي على أحد ضباط شرطة ميناء القاهرة الجوي وحيازة مواد مخدرة.وتضمن الحكم معاقبة ياسمين النرش بالسجن 3 سنوات عن تهمة حيازة مخدر الحشيش، والحبس عاما عن تهمة التعدي على موظف عمومي (ضابط شرطة) بالقول والفعل أثناء تأدية عمله، وتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)