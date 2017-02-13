تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، أولى جلسات الطعن المقدم من «ياسمين محي الدين النرش» المعروفة إعلاميًا بـ|سيدة المطار| على الأحكام الصادرة ضدها بسجنها 4 سنوات وتغريمها 50 ألف جنيه؛ لاتهامها بحيازة مخدر ومقاومة السلطات والتعدي على أحد رجال الضبط القضائي

وكشفت مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب، وفساد في الاستدلال، وخطأ في تطبيق القانون، وإخلال بحق الدفاع، وخطأ في الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود.كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قضت بالسجن 4 سنوات على سيدة الأعمال ياسمين النرش المعروفة إعلاميًا بـ|سيدة المطار| لإدانتها بالتعدي على أحد ضباط شرطة ميناء القاهرة الجوي وحيازة مواد مخدرة.وتضمن الحكم معاقبة ياسمين النرش بالسجن 3 سنوات عن تهمة حيازة مخدر الحشيش، والحبس عاما عن تهمة التعدي على موظف عمومي (ضابط شرطة) بالقول والفعل أثناء تأدية عمله، وتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه.