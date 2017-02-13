اليوم.. الحكم في تظلم حسين سالم ضد التحفظ على أمواله

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، حكمها في تظلم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته على قرار منعهم من التصرف في أموالهم

كان الدكتور محمود كبيش دفاع حسين سالم، أكد أنه بعد صدور قرار تصالح لموكله مع الدولة فوجئ بعدم إلغاء أوامر التحفظ على أموال، مما جعله يتظلم أمام محكمة الجنايات، كما أنه فوجئ بقرار المحكمة إحالتها لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى لنظر التظلم.