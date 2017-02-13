تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الإثنين، محاكمة 45 متهمًا، بينهم 10 هاربين، في القضية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ|خلية تفجير أبراج الضغط العالي|