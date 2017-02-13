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ضبط عاطل خطف طفلين وطلب 200 ألف جنيه فدية في عين شمس
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في ضبط عاطل خطف طفلين وساوم أهلهما على إرجاعهما مقابل مبلغ مالي في عين شمس، وأحال اللواء خالد عبدالعال مدير الأمن المتهم للنيابة لتتولى التحقيقات
تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من مصطفى محمد، عامل بشركة أدوية بأنه عقب توجهه مع زوجته لعملهما تاركين نجليهما الطفلين التوأم آدم، وياسين بالمنزل، اتصل بهما هاتفيا للاطمئنان عليهما فرد عليه شخص مجهول، وقرر بأنه اختطفهما وطلب منه مبلغ 200 ألف جنيه نظير إطلاق سراحهما، وعقب ذلك أغلق الهاتف ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة. بإجراء التحريات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة |م. م|، عاطل ومقيم دائرة قسم المطرية، وعقب تقنين الإجراءات تم مجاراة المتهم وإيهامه بإيصال المبلغ وتخفيضه إلى 65 ألف جنيه والاتفاق معه على مقابلته أعلى موقف المرج دائرة قسم شرطة المرج وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطه حال حضوره لاستلام المبلغ، وبصحبته أحد المجني عليهما |الطفل آدم|. بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وقرر بأن الطفل الثاني تركه بمسجد الرحمن بمنطقة القلج – قليوبية (تم العثور عليه بصحبة بعض الأهالي على مقهى بجوار المسجد) ولمروره بضائقة مالية ومدين لعدد من أصدقائه وأقاربه بمبالغ مالية كبيرة لخسارتها في لعب القمار فخطط لارتكاب واقعة سرقة أحد المساكن، فتوجه إلى المنطقة محل الواقعة وطرق باب شقة سكن المجني عليهما تجاوب معه أحدهما وأبلغه بأن والديه غير متواجدين بالشقة.وأضاف المتهم بأنه لاحظ أن الشقة المجاورة لهما تحت التشطيب وخالية من السكان فتمكن من دخول شقة المجني عليهما عن طريق التسلق من شرفتها وفتش شقتهما ولم يعثر على مبالغ مالية لسرقتها وعثر على مفتاح بابها فاصطحبهما، وبدأ المساومة على المبلغ.تحرر محضر عن الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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