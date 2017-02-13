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مجلس الدولة ينظم اليوم برنامجا مشتركا للقضاة حول حجية الأحكام
13
فبراير
2017
04:46 AM
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ينظم مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد مسعود رئيس المجلس، اليوم الإثنين، برنامجا مشتركا بين قضاة المجلس، والمحكمة الدستورية حول إشكاليات وتطبيقات القضاء الدستوري
ينظم المؤتمر بمركز الدراسات القضائية في قاعة المؤتمرات بديوان عام المجلس يومي ١٣ و١٤ فبراير الجاري.ويحاضر في البرنامج المستشار عادل شريف ورجب سليم وعبد العزيز سلمان نواب المحكمة الدستورية، ويتضمن البرنامج محاضرة عن طبيعة مراقبة المحكمة الدستورية للقوانين، وانعقاد الخصومة أمام المحكمة الدستورية، وحجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية، ويشرف على المحاضرة المستشار فؤاد عبد الفتاح الأمين العام لمجلس الدولة، والمستشار محمد حسن رئيس الأمانة الفنية.
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