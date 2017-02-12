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حبس معالج روحاني اغتصب فتاة بالسيدة زينب
أمر المستشار سيد محمد وكيل نيابة السيدة زينب، اليوم الأحد، بحبس معالج روحاني 4 أيام على ذمة التحقيقات، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليه باغتصاب فتاة، تحت تأثير المواد المخدرة
وكان قسم شرطة السيدة زينب، تلقى بلاغًا من الفتاة «م. أ» 18 سنة، بأنها شاهدت إعلانًا على صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، لشخص يزعم بأنه معالج روحاني، ويعالج المشكلات الأسرية، ورد المطلقات، وتزويج الفتيات، وإصلاح الخلافات.وأضافت المجني عليها، في التحقيقات: إنها تواصلت مع المتهم، وطلب مقابلتها في مقر إقامته، بزعم أن جنا يسكن جسدها، ويجب إخراجه، وحددت الفتاة موعدا لمقابلته، وفى يوم الواقعة، أعد المتهم مشروبا لها، يحتوي على «منوم».وعندما استيقظت، تبين اغتصابها، وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم، وإحالته للنيابة، التي أصدرت قرارها المتقدم.
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