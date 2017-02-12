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التحقيق في محاولة تهريب 17 معلقة أثرية «علوية» بميناء دمياط
قررت النيابة العامة بدمياط تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة محاولة تهريب قطع أثرية تعود إلى الأسرة العلوية، كانت في طريقها إلى العراق عبر حاوية بميناء دمياط
وكانت معلومات وردت إلى قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة ميناء دمياط تفيد اعتزام شركة |رايت| للتجارة الخارجية بتهريب مجموعة من القطع الأثرية ضمن رسالة أثاث خشبى وهدايا داخل حاوية مصدرة إلى دولة العراق من ميناء بدر الجاف بالسويس عبر ميناء دمياط.وتم تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع اللواء أشرف عز العرب مدير مباحث السياحة والآثار شُكلت لجنة من مفتشى آثار دمياط برئاسة العميد محمد ريحان وضباط أمن الموانئ أسفرت عن ضبط 17 معلقة من النحاس يتوسطها طبق من الخزف وإطار من النحاس الأصفر.وبمواجهة سائق الحاوية أقر بصحة واقعة الضبط ونفى علمه بما تحويه الرسالة من مضبوطات واقتصار دوره على إنهاء إجراءات تصديرها بميناء دمياط.تم مصادرة المضبوطات لصالح وزارة السياحة والآثار وفقًا لقرار اللجنة وبناء على قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته لسنة 2010، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
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