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الأمن يعاين جثة طالبة سورية صدمتها سيارة بدمياط
12
فبراير
2017
19:46 PM
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تحركت قوة من قسم شرطة دمياط الجديدة؛ لمعاينة جثة طالبة سورية في المرحلة الإعدادية، لقيت مصرعها؛ إثر حادث سير مروري، بشارع الصعيدي بدمياط
وكانت الطالبة صدمتها سيارة، وتجمهر الأهالي في محاولة لإنقاذها، ولكنها كانت فارقت الحياة، وتم إخطار قوات الشرطة؛ لمعاينة موقع الحادث، وتحرير محضر شرطي به، وأخذ أقوال الشهود الموجودين أثناء الواقعة، وملاحقة سائق السيارة؛ لضبطه وإحضاره.
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