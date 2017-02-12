يذكر أن نيابة شرق القاهرة الكلية أمرت بنسخ القضية مرتين، وأرسلت نسخة منها إلى النيابة العسكرية لاستكمال التحقيق فما يتعلق بالتعدي على منشأة تتبع القوات المسلحة، وأرسلت نسخة أخرى إلى نيابة ثان مدينة نصر للتحقيق في واقعة الإضرار بالمال العام.ووجهت النيابة إلى المتهمين في القضية المقيدة برقم 1107 لسنة 2015 جنح مدينة نصر ثان: |تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تسمى (الكتيبة 101)، والاشتراك في محاولة قلب نظام الحكم والنظام الجمهوري بالقوة، وإضرام النيران في ستاد القاهرة وقاعة المؤتمرات، والإتلاف العمدي للأموال العامة، والهجوم على أحد المرافق العامة بهدف تدميرها، وحيازة زجاجات مولوتوف، وتأسيس تنظيم من عناصر وايت نايتس على أساس المزج بين حركات فوضوية والقيام بأعمال إرهابية ضد الدولة.كانت نيابات شرق القاهرة، شكلت في مارس من العام قبل الماضى فريقا، للانتقال إلى موقع حريق مركز المؤتمرات، لمعاينته عقب السيطرة على النيران، إضافة إلى انتداب المعمل الجنائي، لأخذ عينات لمعرفة عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.وقالت النيابة إنها تلقت إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، يفيد نشوب حريق بقاعة جاليليو، امتد إلى 4 قاعات مجاورة، ودمرت محتوياتها بالكامل، لافتة إلى انتقال الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء، وانتقل الجيش للمساعدة لعدم تمكن الحماية المدنية من السيطرة على الحريق. كما تلقت النيابة إخطارا بإصابة 16 شخصًا في حريق قاعة المؤتمرات، بمدينة نصر، باختناقات وكدمات واشتباه في كسور، وتم نقلهم لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي لتلقي العلاج.