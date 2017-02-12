ط.أ ر، طالب ٥ سنوات وغرامة ٥٠ ألف جنيه لاتجاره في الحشيش المخدر.وردت معلومات لمباحث قسم شرطة السلام بقيام شخص بالاتجار في المواد المخدرة، ويتخذ من دائرة القسم مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامي، ودلت التحريات على صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش.تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق، وتم إحالة المتهم للمحكمة التي قضت بحبسه 5 سنوات.