كان مختار منير، محامي عبد العظيم فهمى الشهير بـ|زيزو عبده| عضو حركة 6 أبريل، أوضح أن قسم شرطة بولاق الدكرور تحفظ عليه بعد ذهابه للقسم لتنفيذ قرار التدبير الاحترازى الصادر من محكمة جنايات القاهرة عقب اتهامه بالتحريض على التظاهر في قضية تعيين الحدود. وأشار منير إلى أن قرار التحفظ جاء بناءً على قرار صادر بضبطه وإحضاره من نيابة حوادث جنوب الجيزة حيث أن |زيزو| تغيب عن الحضور للتوقيع على التدابير الاحترازية في القسم يوم 8 فبراير الجاري فصدر له قرار بضبطه وإحضاره من قبل النيابة العامة.يذكر أن المحكمة أخلت سبيل زيزو عبده، بتدابير احترازية في واقعة اتهامه بالتحريض على التظاهر اعتراضًا على اتفاقية ترسيم الحدود وقلب نظام الحكم، وقررت تأييد إخلاء سبيله. كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبدالعظيم أحمد فهمى، الشهير بـ|زيزو عبده| في منطقة المعادي صباح 22 أبريل الماضي في واقعة اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون والتحريض على التظاهر.