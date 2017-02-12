اخبار مصر
-
رياضة
- ميدو يختتم استعدادات وادي دجلة لموقعة بتروجت
- حسام حسن يعلن التشكيل الرسمي للمصري بمواجهة إيفياني بالكونفدرالية
- أحمد حسن مكي: تجاهل مسئولي الزمالك وراء تقدمي بشكوى المستحقات
- بالصور.. أحمد مرتضى يظهر بكأس السوبر في الزمالك
- الزمالك يدرس اتباع سياسة الدور في حراسة المرمى بين جنش والشناوي
- التعدين يختتم تدريباته استعدادا لإنبي.. الثلاثاء
- تأخر الثنائي البوركيني يربك حسابات «سموحة» قبل مواجهة الشرقية
- «فيفا» يبرز التمريرتين الحاسمتين لصلاح في فوز روما على كروتوني
- «لهيطة» يحدد مع كوبر الطرف الثاني بودية مارس.. الثلاثاء
- المصري يتسلح بـ5 دوافع لتخطي ايفياني بالكونفدرالية..«تقرير»
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إخلاء سبيل اثنين في قضية «جمعة الأرض» بكفالة 20 ألف جنيه
12
فبراير
2017
16:48 PM
بواسطة
أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار حسام إبراهيم، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مهاب يسرى |محامى|، وآخر بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهما في التظاهر احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية
يذكر أنه أثناء تواجد المحامي |مهاب يسري| بنيابة قصر النيل، لحضور تحقيق مع أحد المتهمين، أمرت النيابة حرس المحكمة بالتحفظ عليه، نظرا لصدور قرار بضبطه وإحضاره وآخرين على خلفية اتهامه في القضية رقم 30 لسنة 2017، تظاهر بدون تصريح.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع