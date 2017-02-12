أمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار حسام إبراهيم، اليوم الأحد، إخلاء سبيل مهاب يسرى |محامى|، وآخر بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهما في التظاهر احتجاجًا على اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية