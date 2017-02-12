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إخلاء سبيل متهمين بتأسيس خلية عنقودية لتنظيم «داعش» في عين شمس
أخلت نيابة عين شمس، برئاسة المستشار محمد الفخراني، سبيل ناشطين سياسيين بتهمة تأسيس خلية عنقودية، تتبع تنظيم داعش الإرهابي، في منطقة شرق القاهرة، بكفالة مالية قدرها ألف جنيه لكل منهما
والمتهمان هما: إسلام عرابي، وأسامة محمد شعبان.ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الانضمام لتنظيم داعش الإرهابي، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، وقلب نظام الحكم، ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتكوين خلايا عنقودية تتبع تنظيم داعش الإرهابي، هدفها محاربة قوات الجيش والشرطة في منطقة شرق القاهرة.وألقت قوات الأمن القبض على المتهمين؛ بناء على تحريات جهاز الأمن الوطني، التي أكدت انضمامهما لتنظيم داعش الإرهابي، والاشتراك في تنظيم مسلح ضد الدولة، وتكليفهما باستقطاب الشباب وتجنيدهم.وتحرر المحضر رقم 967 لسنة 2017، وتولت النيابة التحقيق.
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