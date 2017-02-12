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تفريغ كاميرات بنك لبيان هوية متهم بسرقة سيارة في مصر القديمة
12
فبراير
2017
13:48 PM
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أمرت نيابة مصر القديمة، برئاسة المستشار |محمد حسين| بتفريغ كاميرات أحد البنوك، بمنطقة المنيل بناءً على طلب سيدة، لاتهامها طليقها بسرقة سيارتها
وكانت ربة منزل تقدمت قبل وقت سابق ببلاغ إلى قسم شرطة مصر القديمة، تتهم طليقها بسرقة سيارتها من منطقة المنيل.وطلبت في مذكرة رسمية تفريغ كاميرات البنك المتوقفة أمامه السيارة، لإثبات هويته وارتكابه الواقعة.وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.
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