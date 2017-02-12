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حبس أمين شرطة متهم بالتسبب في هروب متهم أثناء نقله للمستشفى
12
فبراير
2017
13:47 PM
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أمر المستشار |محمد أبو زينة| رئيس نيابة العمرانية، اليوم الأحد، بحبس أمين شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتسبب في هروب متهم أثناء نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج
كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم |ع. م| 30 سنة، أمين شرطة، بقسم شرطة العمرانية، اصطحب المتهمين |م.ح|، 25 سنة، عاطل، و|م. ا| مسجلين، وقد سبق القبض عليهما في قضايا اتجار في بالمواد المخدرة بدائرة القسم، للعرض على أحد المستشفيات الحكومية لتوقيع الكشف الطبي عليهما، لكن أثناء تواجدهم داخل مستشفى الصدر، تمكن المتهم الأول من مغافلة أمين الشرطة والهرب.وأضافت التحقيقات أن أمين الشرطة حاول القبض على المتهم الهارب لكن دون جدوى، فأبلغ الأجهزة الأمنية، واصطحب المتهم الآخر إلى ديوان القسم.
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