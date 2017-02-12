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إحالة سيد مشاغب وآخرين في حريق قاعة المؤتمرات للنيابة العسكرية
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول بإحالة سيد مشاغب مؤسس رابطة ألتراس الزمالك |وايت نايتس و11 متهمًا آخر من شباب الألتراس، إلى النيابة العسكرية؛ لاتهامهم بحرق قاعة المؤتمرات بمدينة نصر
ووجهت النيابة إلى المتهمين في القضية المقيدة برقم 1107 لسنة 2015 جنح مدينة نصر ثان: |تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تسمى (الكتيبة 101)، والاشتراك في محاولة قلب نظام الحكم والنظام الجمهوري بالقوة، إضرام النيران في ستاد القاهرة وقاعة المؤتمرات وستاد الهدف، الإتلاف العمدي للأموال العامة، الهجوم على أحد المرافق العامة بهدف تدميرها، حيازة زجاجات مولوتوف، تأسيس تنظيم من عناصر وايت نايتس على أساس المزج بين حركات فوضوية والقيام بأعمال إرهابية ضد الدولة.كانت نيابات شرق القاهرة، شكلت في مارس من العام قبل الماضى فريقا، للانتقال إلى موقع حريق مركز المؤتمرات، لمعاينته عقب السيطرة على النيران، إضافة إلى انتداب المعمل الجنائي، لأخذ عينات لمعرفة عما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.وقالت النيابة إنها تلقت إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر ثان، يفيد نشوب حريق بقاعة جاليليو، امتد إلى 4 قاعات مجاورة، ودمرت محتوياتها بالكامل، لافتة إلى انتقال الحماية المدنية بـ12 سيارة إطفاء، وعقب عدم تمكنهم من السيطرة على الحريق، انتقل الجيش للمساعدة.كما تلقت النيابة إخطارا بإصابة 16 شخصًا في حريق قاعة المؤتمرات، بمدينة نصر، باختناقات وكدمات واشتباه في كسور، وتم نقلهم لمستشفى مدينة نصر للتأمين الصحي لتلقي العلاج.
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