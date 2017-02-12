م |45 سنة | جزار، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه ببيع اللحوم دون تراخيص.تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من أحد المواطنين، يفيد اكتشافه عقب شرائه لحمة من أحد الجزارين في المنطقة، أنها فاسدة ولا تصلح للأكل، وتظهر عليها علامات التحلل.وأضاف المبلغ عندما توجه إلى الجزار لاطلاعه على اللحم ومطالبته بأخذها ورد أمواله إليه، قام بطرده وهدده بالقتل.وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وتبين أنه يبيع اللحوم دون ترخيص.تم تشميع المحل، وإحالة المتهم للنيابة التي تولت التحقيق.