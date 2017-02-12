وأثناء عبور |غ ع ا|، 55 عامًا، ربة منزل، مقيمه بمركز أبو المطامير، محافظة البحيرة، الطريق الصحراوي بالكيلو 59، اصطدمت بها سيارة قيادة |ه م ا|، 42 عامًا، عامل بشركة، مقيم بدائرة قسم سيدي جابر، مما أدى إلى سقوطها على الأرض. وأثناء ذلك تصادف قدوم السيارة قيادة |ش ا ف|، 39 عامًا، سائق، مقيم بدائرة قسم أول المنتزه فاصطدمت بها مرة أخرى مما أدى لوفاتها، وتم نقل جثة المتوفاة لمستشفى العامرية العام، وتم ضبط السيارتين وقائديهما، وتحرر المحضر اللازم، وجارِ العرض على النيابة.