اخبار مصر
-
رياضة
- غدا.. الزمالك يبدأ الاستعداد للإنتاج الحربي
- شباب إنبي يستضيف أسوان في دوري الجمهورية
- اليوم.. المقاولون يختتم تدريباته استعدادا لـ«الاتحاد»
- نبيه: «هجوم جماهير الأهلي علي لن يعيد غالي للمنتخب»
- إسكو يستضيف العبور في دوري القسم الثالث
- تعرف على أبرز مباريات الأحد وموعدها والقنوات الناقلة والمعلقين
- مشادة في طائرة الزمالك بسبب الشناوي
- وريورز يهزم ثاندر في دوري السلة الأمريكي
- 9 مباريات قوية بمجموعة بحري في الجولة الـ21
- محمد صلاح يستعد للظهور الأول مع روما بعد العودة من أمم أفريقيا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
إصابة 3 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات مالية بالإسكندرية
12
فبراير
2017
10:47 AM
بواسطة
شهدت منطقة المنتزة أول بالإسكندرية، اليوم الأحد، مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشارع القاهرة بوسط المدينة؛ بسبب تعدى ثلاثة عمال على بعضهم لخلافات مالية بينهم
وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول |ح ر م|، 38 عاما، عامل، مصاب بجروح طعنية بالظهر والصدر والساق اليمنى وتم نقله لمستشفى شرق المدينة ولا يمكن استجوابه، وطرف ثان |س ش ا|، 42 عاما، عامل، مصاب بجرح قطعى بالوجه والرأس وجرحين طعنيين بالكتف اليسرى، ونجله |ا ش ا|، 17 عاما، عامل، مصاب بجرح قطعى بالشفة السفلى والذقن.كما تبين نشوب المشاجرة بسبب وجود خلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى حدوث الإصابات المنوه عنها، وتم ضبط الثاني والثالث وبحوزة الثاني سكين، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع