شهدت منطقة المنتزة أول بالإسكندرية، اليوم الأحد، مشاجرة بالأسلحة البيضاء بشارع القاهرة بوسط المدينة؛ بسبب تعدى ثلاثة عمال على بعضهم لخلافات مالية بينهم

وتبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول |ح ر م|، 38 عاما، عامل، مصاب بجروح طعنية بالظهر والصدر والساق اليمنى وتم نقله لمستشفى شرق المدينة ولا يمكن استجوابه، وطرف ثان |س ش ا|، 42 عاما، عامل، مصاب بجرح قطعى بالوجه والرأس وجرحين طعنيين بالكتف اليسرى، ونجله |ا ش ا|، 17 عاما، عامل، مصاب بجرح قطعى بالشفة السفلى والذقن.كما تبين نشوب المشاجرة بسبب وجود خلافات مالية بينهم تعدى خلالها الطرفان على بعضهما بالضرب بالأسلحة البيضاء، مما أدى إلى حدوث الإصابات المنوه عنها، وتم ضبط الثاني والثالث وبحوزة الثاني سكين، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.