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ضبط 4 أشخاص في مخالفات تموينية بالبحر الأحمر
تمكنت مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط 4 أشخاص في قضايا مخالفات تموينية بحوزتهم 21 أسطوانة غاز و340 علبة سجائر مستوردة
وكانت معلومات وردت للواء محمد توفيق، مدير أمن البحر الأحمر، مفادها تمكن ضباط قسم مباحث التموين من ضبط السيارة رقم |ط ر ب 6931| محملا عليها 21 أسطوانة غاز منزلية قيادة |محمد ع ع|، سائق، ومقيم خلف السنترال الليبي؛ وذلك لامتناعه عن البيع لأحد المواطنين، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 932، جنح قسم شرطة أول لسنة 2017 وأخطرت النيابة العامة.كما تم ضبط |روماني م ث|، عامل بسوبر ماركت بشارع النصر ومقيم بالدهار - ثان الغردقة بحوزته 340 علبة سجائر مستوردة مختلفة الأنواع غير خالصة الرسوم الجمركية.وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1602، جنح قسم شرطة أول الغردقة لسنة 2014 وأخطرت النيابة العامة.كما تم ضبط |أوميل م ص|، صاحب سوبر ماركت بشارع الميناء أول الغردقة، ومقيم بمنطقة أبوالعباس لقيامه ببيع سجائر أزيد من التسعيرة الجبرية، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 7 قسم مباحث التموين وجار العرض على النيابة العامة.كما تم ضبط |عصام ذ ا|، صاحب سوبر ماركت بطريق الحجاز - أول الغردقة ومقيم بمنطقة أبوعشرة- لقيامه ببيع سجائر أزيد من التسعيرة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3 قسم مباحث التموين، وجار العرض على النيابة العامة.
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