٤ مليون لتر مواد بترولية في مدينة نصر.وكانت معلومات وردت إلى اللواء حسني زكي مدير الإدارة العامة لشرطة التموين مفادها قيام مالك محطة |أويل ليبيا| لتمويل السيارات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بإدارة وتشغيل المحطة بدون ترخيص والتجميع والتصرف في كميات كبيرة من المواد البترولية (السولار ـ بنزين 80، 92) المدعمة من قبل الدولة ببيعها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستفيدا من فارق الأسعار وعدم انتظام القيد بدفتر 21 بترول.وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة انتقل ضباط الإدارة وبمراجعة دفتر 21 بترول تبين عدم وجود الإخطارات الشهرية الواردة إليه خلال شهري (أكتوبرـ نوفمبر 2016) وتصرفه في كمية قدرها 714000 |لتر مواد بترولية بنزين 80 و476500 بنزين 92 |، |212500| لتر مواد بترولية |سولار| قام المدير المسىول بالتصرف فيها ببيعها في السوق السوداء.وبقياس التنكات تبين وجود كمية قدرها: 17500 |بنزين 92، و14400 لتر مواد بترولية| بنزين 80، 13500 لتر مواد بترولية |سولار|، قام المتهم بتجميعها للاتجار بها في السوق السوداء وتم التحفظ عليها بنظام التدوير تحت تصرف النيابة العامة.