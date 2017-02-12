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ضبط بدال تمويني استولى على 5 أطنان سكر مدعم بالمقطم
تمكنت الإدارة العامة لمباحث التموين، اليوم الأحد، من القبض على بدال تمويني، استولى على 5 أطنان سكر و4200 عبوة زيت تمويني؛ تمهيدًا لبيعها في السوق السوداء بمنطقة المقطم
وكانت معلومات للواء حسني زكي، مدير شرطة التموين، مفادها قيام بدال تمويني، بالاستيلاء على أموال الدعم بحيازة وتخزين كميات كبيرة من السلع التموينية |زيت الطعام، السكر، المخصص على البطاقات التموينية|، وعدم صرفه للمواطنين وحجبه عن التداول بالأسواق، بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعره بالأسواق، وللاتجار به في السوق السوداء، ليستفيد من فارق الأسعار، وتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة؛ مهدرًا أموال الدعم بما يؤثر سلبًا فى الاقتصاد القومي المصري.وعقب تقنين الإجراءات، داهمت مجموعة عمل من ضباط الإدارة المخزن المتحرى عنه، وأسفرت عن ضبطه وبحوزته 5 أطنان سكر تمويني مخصص للبطاقات التموينية، و4200 عبوة زيت تمويني مدون عليها مخصص للبطاقات التموينية قام المتهم بتجميعها وتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين، وتحرر المحضر اللازم.
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