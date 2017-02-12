تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، دعوى أقامها 15 طالبًا بالجامعة الأمريكية لإلغاء قرار دفع جزء من المصروفات الدراسية بالدولار الأمريكي بدلا من الجنيه