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«مرور القاهرة» تعيد فتح نفق أحمد بدوى بعد انتهاء أعمال التطوير
12
فبراير
2017
07:46 AM
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قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة برئاسة اللواء علاء الدجوى مدير الإدارة، صباح اليوم الأحد، إعادة فتح نفق الشهيد أحمد بدوى كليًا، عقب انتهاء أعمال التطوير
يشار إلى أن إدارة المرور أغلقت في وقت سابق نفق الشهيد أحمد بدوى جزئيًا أمام القادم من منزل كوبرى أكتوبر تجاه شارع الترعة وتم تحويل القادم من كوبرى أكتوبر تجاه نفق الشهيد أحمد بدوى، بدخول النفق عكس الاتجاه القادم من شارع الترعة لاتجاه النفق.وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة ووضعت العلامات الإرشادية خلال فترة الأعمال منذ 8 فبراير حتى 12 فبراير الجارى، ووضعت الشركة المنفذة المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال لتحقيق السيولة المرورية.
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