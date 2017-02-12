ليما (رويترز) - قال مصدر في وزارة الداخلية في بيرو يوم السبت إن السلطات الأمريكية أبلغت البلاد أنها لا تعتزم منع رئيس بيرو السابق اليخاندرو توليدو المطلوب في تحقيق مرتبط بالفساد من ركوب طائرة من كاليفورنيا إلى إسرائيل في الساعات المقبلة.

وامتنعت وزارة العدل الأمريكية عن الرد على طلبات التعقيب. وعرضت بيرو مكافأة قدرها 30 ألف دولار لمن يدلي بأي معلومات تؤدي إلى اعتقال توليدو وقالت إن الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) أرسلت مذكرة اعتقال للدول الأعضاء للمساعدة في العثور عليه.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)