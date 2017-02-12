تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 30 متهمًا، في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.يواجه المتهمون اتهامات بالقتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، بعد أن أحالتهم نيابة شرق القاهرة الكلية للمحاكمة الجنائية؛ لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرون مجهولون متهمون بتكوين عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.