تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من وحيد حمدى المحامى، والتي يطالب خلالها بإلغاء انتخابات جمعية ٦ أكتوبر للإسكان، التي اجريت في ٢٢ أكتوبر الماضى