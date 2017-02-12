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إعادة محاكمة المتهمين بحرق مركز شرطة العياط.. اليوم
12
فبراير
2017
04:46 AM
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الأحد، إعادة محاكمة 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ |حرق مركز شرطة العياط|
وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر والبلطجة والتلويح بالعنف، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة وأحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، على نحو يؤدي إلى تكدير السلم العام.
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