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نظر دعوى وقف قرار المحامين بتحصيل رسوم عن الشكاوى.. اليوم
12
فبراير
2017
04:46 AM
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تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ القرار الصادر بتحصيل رسوم لصالح نقابة محامين شمال القاهرة الفرعية، مقابل قيد الشكاوى ضد أعضاء النقابة
اختصمت الدعوى التي حملت رقم ٥٢١٨ لسنة ٧١ قضائية كلا من نقيب المحامين ونقيب محامين شمال القاهرة بصفتهما، مشيرة إلى أن المدعى توجه لتقديم شكوى بمقر نقابة شمال القاهرة الابتدائية ضد زميلين له، وفوجئ بأنه مطالب بسداد ١٧٠ جنيها مقابل تقييد الشكوى بدفتر الشكاوى.واستندت الدعوى إلى أن قانون المحاماة جعل تحصيل أي رسوم واشتراكات ودمغات من اختصاص الجمعية العمومية لنقابة المحامين، وهو ما يؤكد أن القرار المطعون فيه اغتصابا لسلطة الجمعية العمومية للنقابة.
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