واشنطن (رويترز) - قال مسؤول عسكري أمريكي يوم السبت إن الجيش الأمريكي رصد تجربة صاروخية لكوريا الشمالية ويعمل على تقييم عملية الإطلاق.

وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "يمكننا تأكيد أننا رصدنا إطلاق صاروخ من كوريا الشمالية... نعمل على التقييم وسنحصل على مزيد من المعلومات قريبا."

ولم يقدم المسؤول أي معلومات عن نوع الصاروخ.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)