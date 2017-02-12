سول (رويترز) - قال الجيش الكوري الجنوبي إن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية يوم الأحد قطع مسافة نحو 500 كيلومتر واصفا عملية الإطلاق بأنها استعراض من كوريا الشمالية للقوة ضد الموقف المتشدد لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من بيونجيانج.

وقال مكتب رئيس هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان "قطع الصاروخ مسافة نحو 500 كيلومتر وتجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحليلا دقيقا بشأن معلومات إضافية."

وقال مكتب الرئاسة في كوريا الجنوبية إنه دعا إلى اجتماع للأمن القومي في الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت سول.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)