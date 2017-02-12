وزيرة الدفاع اليابانية: نجمع المعلومات عن تجربة بيونجيانج الصاروخية

طوكيو (رويترز) - قالت وزيرة الدفاع اليابانية تومومي إينادا يوم الأحد إن اليابان تبذل قصارى جهدها لجمع المعلومات ومراقبة الوضع فيما يتعلق بالتجربة الصاروخية لكوريا الشمالية.

(إعداد محمد اليماني للنشرة العربية)