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نظر إعادة محاكمة متهم باقتحام قسم كرداسة.. اليوم
تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الأحد، إعادة محاكمة المتهم أشرف محمد أبوحجازة في اقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض اعتصام رابعة والنهضة
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدى وعبد الرحيم صفوت وأحمد عبد الحكيم وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا على المتهم بالإعدام شنقا وتم ضبطه وأعيدت إجراءات محاكمته.كان النائب العام أمر بإحالة 188 متهما منهم 151 محبوسًا و35 هاربًا إلى المحاكمة، بعد أن نسبت لهم اتهامات باقتحام مركز شرطة كرداسة والذي راح ضحيته 11 ضابطًا من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة وإتلاف مبنى القسم، وحرق سيارات ومدرعات شرطة وحيازة أسلحة نارية.
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