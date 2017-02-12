تنظر محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، محاكمة 28 متهمًا من بينهم 12 محبوسًا، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًا بـ|خلية دمياط الإرهابية|

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد الصياد وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلى وأمانة سر محمد جبر وحسام عبد الرسول.كانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين تأسيس والاشتراك في جماعة إرهابية على خلاف القانون والدستور غرضها تعطيل مؤسسات الدولة عن عملها واعتناق أفكار تكفيرية للحاكم، إلى جانب استحلال الكنائس واستهداف المنشآت العامة والخاصة وإتلاف أموال عامة وخاصة بوضع النار على الحانوت الخاص بعادل بطرس صليب إبراهيم، ما نتج عنه ضرر مالي وشرعوا في تصنيع المواد والعبوات المتفجرة وحازوا وأحرزوا 5 بنادق آلية وذخائر بدون ترخيص، بالإضافة إلى التخابر مع جماعة مقرها خارج البلاد في ـسوريا، والعراق|.