-
رياضة
- ليفربول يهزم توتنهام بثنائية ماني ويعود للطريق الصحيح
- معسكر مغلق للشرقية استعدادا لسموحة
- نشرة الرياضة.. رمضان صبحي يقود ستوك سيتي للفوز على «كريستال»
- المحترفون- رمضان يصنع هدفا.. والحكم يحرم كهربا من الاحتفال
- بالصور.. تفاؤل بالجهاز الفني للمصري قبل مواجهة إيفياني النيجيري
- بالصور.. الكرات العرضية وسيلة حسام حسن لمواجهة إيفاني النيجيري
- عبد العال ينفي مفاوضات الاتحاد لتدريب الفريق خلفا لمختار
- 4 لاعبين يغيبون عن المقاولون أمام الاتحاد للإصابة
- ثنائية ماني تعيد ليفربول إلى الطريق الصحيح
- هدف ملغي لكهربا يثير غضب الجماهير (فيديو)
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
محتجون يشتبكون مع الشرطة بإحدى ضواحي باريس
بوبيني (فرنسا) (رويترز) - ألقى محتجون مقذوفات على الشرطة وأحرقوا سيارات وصناديق قمامة يوم السبت في إحدى ضواحي العاصمة الفرنسية باريس حيث تصاعدت حدة التوتر بعد مزاعم عن وحشية الشرطة أثناء إلقائها القبض على أحد سكان المنطقة.
وفتحت السلطات تحقيقا رسميا مع شرطي للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب كما تم التحقيق مع ثلاثة آخرين للاشتباه في استخدامهم للعنف المفرط في الثاني من فبراير شباط أثناء اعتقال شاب يبلغ من العمر 22 عاما في ضاحية أولنيه سو بوا خارج العاصمة باريس.
وأضرم المحتجون النار في سيارات وصناديق قمامة في ليل السابع من فبراير شباط واستؤنفت الاضطرابات اليوم السبت.
وقالت شرطة منطقة باريس إن نحو 2000 شخص تجمعوا سلميا في منطقة بوبيني المتاخمة لأولنيه سو بوا دعما للشاب المعتقل الذي عرفته باسمه الأول ثيو ثم بدأ بعض الأشخاص في إلقاء المقذوفات على قوات الشرطة.
وذكر بيان لشرطة المنطقة أنه "تم إحراق عدد من المركبات من بينها سيارة تابعة لأحد وسائل الإعلام وأن رجال الشرطة تدخلوا لإنقاذ طفل كان محبوسا داخل إحدى المركبات المحترقة."
ومنطقة أولنيه سو بوا واحدة من عدة مناطق مكتظة بالمهاجرين كانت شهدت أعمال شغب في عام 2005 بعد مقتل شابين صعقا بالكهرباء داخل محطة حاولا الاختباء بها لتجنب إلقاء القبض عليهم.
وكانت تلك الحادثة سببا في أعمال شغب استمرت لثلاثة أسابيع وجرى خلالها إحراق نحو 10000 سيارة و300 مبنى مما دفع وزير الداخلية آنذاك نيكولا ساركوزي لإعلان حالة الطوارئ مما جذب انتباه العالم إلى التناقضات بين باريس وضواحيها المحرومة اقتصاديا.
وقال مصدر أمني لرويتز إن الشرطة ألقت القبض في وقت سابق يوم السبت على أربعة أشخاص في مدينة مرسيليا بعد مسيرة داعمة لثيو.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)