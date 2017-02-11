دبي (رويترز) - قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم السبت إن الولايات المتحدة والقوى الأوروبية ينظر إليها بارتياب وتشكك في الشرق الأوسط بسبب تدخلاتها في حين أن السويد "تعد دولة صاحبة سمعة طيبة لدي الشعب الإيراني" ويمكن أن تكون شريكا اقتصاديا.

ولإيران علاقات جيدة نسبيا مع السويد التي كثيرا ما انتقدت السياسة الخارجية للولايات المتحدة العدو اللدود لإيران.

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن خامنئي -خلال استقباله رئيس وزراء السويد ستيفان لوفين الذي يزور إيران حاليا- قوله "إن المشاكل الحالية للمنطقة تعود بجذورها إلى تدخل بعض القوي الكبرى". وأضاف أن أمريكا والعديد من القوي الأوروبية "كان لهم ضلع فيما يجري من أحداث مريرة في سوريا والعراق وإن شعوب المنطقة -وعلما منها بهذه التدخلات- تنظر إليهم بارتياب."

وأضاف أن "السويد وبسبب علاقاتها طويلة الأمد مع إيران تعد دولة صاحبة سمعة طيبة لدي الشعب الإيراني. وهذا التفاؤل بين الشعوب يمهد لتوطيد علاقات التعاون."

وخلال الزيارة وقعت الدولتان اتفاقات تعاون مبدئية في عدة مجالات من بينها العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي والبحوث والطرق والاتصالات وشؤون المرأة والأسرة.

وقال خامنئي إن "معظم الاتفاقات التي تم التوصل إليها" مع دول أجنبية "لم تنفذ."

وقال موجها حديثه لرئيس وزراء السويد "نعلم أنك شخص صاحب همة وعمل والمتوقع ألا تبقي الاتفاقات علي الورق من دون تطبيق."

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن لوفين قوله "تباحثنا بشأن العلاقات الاقتصادية والقضايا الإقليمية المهمة ونسعى لوضع الاتفاقات موضع التطبيق."

كما التقى لوفين مع الرئيس حسن روحاني الذي أشاد "بالاعتدال السويدي" فيما يتصل بالعلاقات الدولية وخصوصا دعمها لمفاوضات إيران مع القوى العالمية التي قادت للتوصل إلى اتفاق عام 2015 للحد من البرنامج النووي لإيران في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها.

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)