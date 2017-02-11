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حلف الأطلسي يقول التضليل الإعلامي الروسي زاد بشكل كبير منذ ضم القرم
بروكسل (رويترز) - قالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي يوم السبت إن الحلف اتهم روسيا بتصعيد حملة تضليل إعلامية منذ سيطرة الكرملين على منطقة القرم الأوكرانية عام 2014 وأضاف أن مواقع إلكترونية روسية مثل سبوتنيك وتلفزيون آر.تي. (روسيا اليوم) نشرت قصصا كاذبة.
وتزايدت المخاوف بين كبار المسؤولين بحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي بشأن قدرة روسيا على استخدام التلفزيون والإنترنت لنشر ما يقولون إنها أخبار كاذبة.
ويقول الحلف الذي يضم 28 دولة إنه سجل عشرات القصص الروسية المختلقة خلال العامين الماضيين حاول دحضها بحقائق ومقابلات وتفنيدات وتسجيلات مصورة.
وقالت المتحدثة أوانا لونجيسكو في رسالة بالبريد الإلكتروني "يتعامل الحلف مع زيادة كبيرة في الدعاية والتضليل الإعلامي الروسي منذ أن ضمت روسيا بشكل غير قانوني (شبه جزيرة) القرم في 2014."
وأضافت أن موقعا الكترونيا أنشأه الحلف في 2014 "سجل 32 قصة روسية مختلقة عن حلف الأطلسي استخدمها بشكل ممنهج موقعا سبوتنيك و(أر.تي.) وسلسلة من المنافذ الإعلامية الأخرى التي تمتلكها أو تديرها الحكومة الروسية."
وقالت لونجيسكو إن أحدث تضليل إعلامي وقع في وقت سابق هذا الشهر عندما نشر موقع (لايف دوت أر. يو.) الإخباري الروسي تسجيلا صوتيا كاذبا للأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرج مع مخادع روسي تظاهر بأنه الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو.
وأضافت أن "مثل هذه المكالمة لم تحدث قط وإن هذا كان مثالا واضحا للتضليل الإعلامي."
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الكرملين أو الحكومة الروسية أو موقع (آر.تي.) أو سبوتنيك أو لايف.
(إعداد حسن عمار للنشرة العربية-تحرير أحمد حسن)
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