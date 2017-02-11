من ناحية أخرى، أمرت النيابة بإخلاء سبيل 4 من أصحاب شركات الصرافة، والمتهمين بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية.كانت محكمة جنايات شمال القاهرة أمرت بإدراج 1500 شخص على قوائم الكيانات الإرهابية، على خلفية اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، والإضرار بالأمن القومي للبلاد، وكلَّف النائب العام جميع النيابات الكلية على مستوى الجمهورية باستدعاء المتهمين للتحقيق.وتقدمت لجنة حصر أموال الإخوان ببلاغات للنيابة العامة ضد 1500 شخص، تتهمهم بتمويل جماعة الإخوان الإرهابية، والإضرار بأمن مصر القومي، وتقرر أن يتم التحقيق مع المتهمين في النيابة التي يتبع لها محل إقامته.وشملت القائمة اللاعب السابق محمد أبو تريكة، ورجل الأعمال الإخواني حسن مالك، ورجل الأعمال صفوان ثابت، وباكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس المعزول، والقاضي الإخواني وليد شرابي، بالإضافة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي وعائلته، ومحمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية الحالي، ومحمد مهدي عاكف المرشد السابق وأبناءهما، والمهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان، وأبناءه، وسعد الكتاتني، ومحمود حسين، ومحمود عزت، وإبراهيم الزيات، وإبراهيم منير، وإبراهيم الدراوي، وأحمد سيف الإسلام حسن البنا، وباسم عودة، وتوفيق يوسف المتعايش، وجمال العشري، وجهاد الحداد، وحازم فاروق، وحسين القزاز، وحمزة زوبع، وخالد عودة.