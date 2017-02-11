تلقى اللواء عاطف قليعي مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بتمكن حملة مكبرة لتنفيذ الأحكام من ضبط 7 متهمين، هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، بينهم 3 هاربين من أحكام بالمؤبد، في جرائم قتل ومخدرات، وذلك خلال مداهمة بعض البؤر الإجرامية.وتمكنت الحملة من ضبط «ص. أ. ح» 55 سنة، فلاح ومقيم بني هلال، دائرة مركز القوصية، المحكوم عليه في القضية جنايات مركز القوصية لسنة 2016، بتهمة سلاح، «مؤبد»، و«ف. س. ع»، 21 سنة، فلاح مقيم الحواتكة، دائرة مركز منفلوط، محكوم عليه في القضية جنايات، مركز منفلوط لسنة 2016، بتهمة مخدرات، بالسجن «المؤبد»، و«ر. ع. ع» 40 سنة، فلاح مقيم بندر منفلوط، دائرة المركز، والمحكوم عليه في القضية جنايات قسم الطالبية، الجيزة، لسنة 2013، بتهمة مخدرات بالسجن «المؤبد».وضبط «أ. م. ع»، 31 سنة، صياد مقيم البيسرى، دائرة قسم أول أسيوط، المحكوم عليه في القضية جنايات، قسم ثان أسيوط لسنة 2016، بتهمة السرقة بالسجن «5 سنوات»، و «ع. م. أ» 24 سنة، عامل، مقيم شارع الشيخ منطاش، دائرة قسم أول أسيوط، محكوم عليه في القضية، جنايات قسم الأزبكية لسنة 2013، بتهمة مخدرات بالسجن لمدة «سنة». و«م. ف. ث»، 28 سنة، صاحب محل محمول، مقيم شارع زين الدين الشريف، دائرة قسم أول أسيوط، المحكوم عليه في القضية جنايات، قسم الأزبكية، لسنة 2015، بتهمة مخدرات، بالسجن «3 سنوات»، و«ح. ع. ح»، 53 سنة، فلاح، ومقيم المعايدة، دائرة المركز المحكوم عليه، في القضية جنايات مركز أبنوب، لسنة 2016، بتهمة شروع في القتل، بالسجن «3 سنوات».وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.