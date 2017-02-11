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حبس عامل بتهمة الدجل والشعوذة ببني سويف
أمرت نيابة ناصر، بإشراف المستشار عماد علي، المحامي العام لنيابات بني سويف، بحبس عامل 4 أيام، على ذمة التحقيقات، في اتهامه بالنصب على المواطنين، والإيقاع بضحاياه بأعمال الدجل والسحر والشعوذة
كان اللواء محمد الخليصي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارا بضبط «عثمان. إ. أ» مقيم جزيرة أبو صالح شرق النيل، ببني سويف، وبحوزته كتب للسحر والشعوذة.وتبين من تحريات المقدم محمد الخولي، رئيس مباحث مركز شرطة ناصر: إن المتهم أوهم ضحاياه على قدرته على علاجهم، وأنه قادر على فك جميع أنواع السحر و«الربط» وزواج العانس.وضبطت القوات، بحوزة المتهم، مبلغا ماليا يقدر بـ17.5 ألف جنيه، من متحصلات النصب على المواطنين، وكتبا مختلفة، عن كيفية استخراج الجن والسحر والشعوذة، و4 آلاف كارت شخصي باسم المتهم، وتخصصه في أعمال السحر وفك المربوط، وأقلام حبر، وزجاجات بداخلها مواد مجهولة وغير معروفة، تستخدم في أعمال السحر، وأوراق تحمل رسومات تستخدم في أعمال السحر.تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، وأمر مدير نيابة ناصر، بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.
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