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مقتل 11 وإصابة 21 في انفجار سيارة مفخخة جنوب أفغانستان
11
فبراير
2017
18:15 PM
بواسطة
لقي 11 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 21 آخرون جراء انفجار سيارة مفخخة وقع في ولاية هلمند جنوب أفغانستان.
وذكرت قناة «روسيا اليوم»، نقلا عن مصادر محلية قولها، "إن انتحاريا فجر نفسه في سيارة مفخخة بالقرب من قافلة تابعة للأجهزة الأمنية الأفغانية في مدينة لاشكر جاه بولاية هلمند، الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضرر بإحدى السيارات".
ومن جانبها، أعلنت الأجهزة الأمنية الأفغانية بدء التحقيق في ملابسات الحادث.
ومن الجدير بالذكر أن أفغانستان تشهد في الآونة الأخيرة تدهورا للأوضاع الأمنية، حيث بدأت حركة طالبان هجوما على المدن الكبيرة في البلاد، كما عزز تنظيم "داعش" الإرهابي نفوذه هناك.
وذكرت قناة «روسيا اليوم»، نقلا عن مصادر محلية قولها، "إن انتحاريا فجر نفسه في سيارة مفخخة بالقرب من قافلة تابعة للأجهزة الأمنية الأفغانية في مدينة لاشكر جاه بولاية هلمند، الأمر الذي أدى إلى إلحاق ضرر بإحدى السيارات".
ومن جانبها، أعلنت الأجهزة الأمنية الأفغانية بدء التحقيق في ملابسات الحادث.
ومن الجدير بالذكر أن أفغانستان تشهد في الآونة الأخيرة تدهورا للأوضاع الأمنية، حيث بدأت حركة طالبان هجوما على المدن الكبيرة في البلاد، كما عزز تنظيم "داعش" الإرهابي نفوذه هناك.
بواسطة
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