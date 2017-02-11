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إصابة 14 شخصا بينهم 4 رجال شرطة في انقلاب ميكروباص بقنا
11
فبراير
2017
16:47 PM
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توفي شخص بينما أصيب 14 آخرون بينهم ضابط و3 مجندين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق «قنا-سوهاج» الصحراوي
ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة قنا بـ6 سيارات إلى موقع الحادث لنقل المصابين والجثة إلى مستشفى قنا.كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارا يفيد بانقلاب ميكروباص بكليو 22 طريق «قنا-سوهاح» الصحراوي الغربي، وجار رفع آثار الحادث لتسيير الحركة المروية.
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