وأكدت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة بإشراف العميد محمود هويدي، مدير الإدارة تورط 3 ساقطات في أعمال الدعارة، مقابل الحصول على مبالغ مالية، واستقطابهن الخليجيين من الملاهى الليلية مقابل حصول كل متهمة على مبلغ 1500 جنيه. وبالحصول على إذن من النيابة تمكن الرائد أحمد لاشين، من القبض على المتهمات أثناء ممارستهن الرذيلة مع 3 خليجيين بشقة بالهرم، وتبين أن إحداهن قوادة وتسهل الدعارة، وضبط بحوزتهن هواتف محمولة تحتوي على اتفاقات جنسية ومبالغ مالية. وتحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبي مدير الإدارة العامة للمباحث، وباشرت النيابة التحقيق.