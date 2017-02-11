وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة من سايس السيارات بشارع عبد الحميد بدوى دائرة القسم مفادها تواجد أشخاص داخل سيارة ماركة سوزوكى فان بيضاء اللون وأن لوحات السيارة منحنية ويتعذر معرفة أرقامها ويشتبه في نواياهم.وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث القسم برئاسة المقدم محمد مكاوى رئيس المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة وتمكنوا من ضبط أحمد.ا،سائق ؛ حال استقلاله السيارة تحمل أرقام ن د ع 934 ماركة سوزوكى فان بيضاء اللون | ملكه| وعثر داخل السيارة على 2 سلاح ناري | 2 فرد خرطوش عيار 12مم و3 طلقات من ذات العيار |.بمناقشته عن سبب تواجده بمكان الضبط وما أسفر عنه الضبط وتضييق الخناق عليه اعترف بأنه كان بصحبة أحمد. ح، حاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات ويوسف صابر، طالب ومحمد أحمد، عاطل واللذين فرا هاربين أثناء الضبط مستقلين سيارة ماركة ميتسوبيشى لانسر | جار ضبطهما والسيارة | وأنهم كانوا يعتزمون سرقة سيارة تابعة لشركة لتوزيع السجائر حال ترددها على المحال التجارية بدائرة القسم، بتحريض من المتهم الثاني والذي سبق له العمل بالشركة.وباستدعاء هشام محمد، مندوب مبيعات بذات الشركة، والذي قرر أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة، بسابقة عمل المتهم الثاني مندوب توزيع بالشركة، كما أضاف بأنه حال قيامه بتوزيع السجائر بسيارة الشركة بمحل البلاغ شاهد المتهم بذات المنطقة أكثر من مرة.وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.