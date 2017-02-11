م| بعدما سددت لها 12 طعنة نافذة في مناطق متفرقة من الجسد بسبب خلافات أسرية.تلقى الرائد محمد على رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بلاغا يفيد بمقتل |خالد. م| نتيجة إصابته بـ12 طعنة في أنحاء متفرقة بجسده، وبإجراء التحريات تبين أن زوجة المجني عليه |دعاء. خ| ربة منزل، سددت له عدة طعنات أثناء جلسة صلح بينهما بسبب خلافات أسرية.وبضبط المتهمة اعترفت بارتكاب الجريمة فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقى مدير أمن الجيزة، واللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.