كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا قد تلقى إخطارًا، من النقيب محمود إسماعيل، رئيس مباحث مركز دشنا، بضبط قذافي.م، مزارع، مقيم بنجع الجامع بقرية السمطا، لاتهامه بحيازة بندقية آلية إسرائيلية.تم تحريز السلاح المستخدم في الواقعة، وحرر محضر عن الواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.